Realme C85 Pro оценили в 19 тысяч рублей

Российские ритейлеры выпустили в продажу смартфон Realme C85 Pro, который обойдется в 19 и 22 тысячи рублей за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении 6-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 685 с максимальной частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 610, 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080:2344 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой локальной яркостью 4000 нит, 50-Мп сдвоенную основную камеру, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, корпус толщиной 8,09 мм и массой 205 граммов, аккумулятор Titan ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт и модуль NFC.

