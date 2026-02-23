POCO X8 Pro Iron Man Edition показали на рендерах

Сетевой информатор PassionateGeekz опубликовал изображения смартфона POCO X8 Pro Iron Man Edition, который будет отличаться от оригинальной модели тематическим исполнением задней панели. Что до характеристик, устройству приписывают наличие 6,59-дюймового OLED-экрана TCL M10 с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 2000 нит (HBM), 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 8500 Ultra с графикой Mali-G720 MC8, быстрой ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-памяти UFS 4.1, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 20 Мп, батареи ёмкостью 6500 мАч, поддержки проводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт и 27 Вт соответственно, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69/IP69K и металлической рамки корпуса.

