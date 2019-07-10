FSP CMT350 с закаленным стеклом

Официально представлен новый компьютерный корпус FSP CMT350, который порадует своего потенциального покупателя закаленным стеклом на боковой панели. Да, отличить акрил от стекла довольно трудно и если вы не обладаете какими-то особыми знаниями или просто не умеете отличать стекло от прочного пластика, то заметить разницу и правда будет нереально. В таком случае и переплачивать за закаленное стекло нет нужны, ведь внешне эти два материала очень похожи, да и акрил намного интереснее в плане кастомизации. С другой стороны, если вы хотите качественные материалы и стекло для вас на первом месте, то FSP CMT350 точно стоит своих денег — он выглядит очень круто и стильно, что большая редкость на современном рынке компьютерных корпусов.