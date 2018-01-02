Фаблет Sharp FS8015 получит 5,99-дюймовый Full Screen дисплей

Компания Sharp работает над новым смартфоном с двойной камерой и 6 ГБ оперативной памятью. Модель оснастят 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160 * 1080 точек и соотношением сторон 18:9. Построен фаблет Sharp FS8015 будет на 8-ядерном 2,2 ГГц процессоре вкупе с флеш-модулем на 64 ГБ. На тыльной стороне расположится сдвоенная камера 12 и 13 Мп со светодиодной вспышкой, а для любителей селфи предусмотрена лицевая камера на 16 Мп. Питание аккумулятора обеспечит батарея ёмкостью на 3100 мА.ч. Релиз смартфона Sharp FS8015 ожидается в начале этого года. О стоимости аппарата Sharp FS8015 пока не сообщается.