Facebook готовит к релизу собственные умные часы

Как стало известно информационному изданию The Verge, умные часы от компании Facebook уже находятся в разработке — устройство будет оснащено дисплеем с двумя камерами, снимками с которых можно будет делиться сразу в социальные сети по одному нажатию. Камера на лицевой панели часов предназначена в первую очередь для видеозвонков, в то время как камера с автофокусом и разрешением 1080p на задней панели может использоваться для записи видео — ее даже можно будет снимать, отсоединяя устройство от корпуса часов. И, естественно, Facebook не занимается разработкой умных часов самостоятельно — для этой задачи производитель подключил другие компании, а некоторые партнёры уже начали производство аксессуаров для устройства. Это и ремешки, которые будут доступны сразу после релиза, и сменные модули для рюкзаков, велосипедов или спортивной экипировки.

Идея Facebook состоит в том, чтобы побудить владельцев часов использовать их так, как сейчас используются смартфоны. То есть, вам не нужно будет носить в кармане свой смартфон, так как часы предоставят абсолютно такой же набор функций и возможностей. Стоит сказать, что Facebook планирует выпустить первую версию часов летом 2022 года и уже работает над вторым и третьим поколениями, которые получат более производительное железо в обозримом будущем. При этом стоимость гаджета планируют удерживать на отметке в 400 долларов, но до релиза цену вполне могут снизить, чтобы привлечь больше пользователей.
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