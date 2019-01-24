FiiO представила музыкальный проигрыватель высокого разрешения - M6

FiiO выпустила новый музыкальный плеер высокого разрешения - M6. Он поддерживает потоковую передачу по Wi-Fi, поддержку аудио Hi-Res Bluetooth и новую технологию, известную как FiiO Link, которая позволяет удаленно управлять DAP через приложение FiiO Music на вашем смартфоне. FiiO Link позволяет управлять воспроизведением, громкостью и отображать тексты того, что воспроизводится на M6 на вашем смартфоне, поэтому вам не нужно держать плеер и смартфон под рукой.

Воспроизведите без потерь файлы SBC / AAC на M6 без проблем благодаря поддержке AirPlay. Беспроводные форматы, такие как LDAC, HWA и aptX HD, также полностью поддерживаются, как и услуги потоковой передачи музыки благодаря его двухрежимным возможностям Bluetooth. M6 поддерживает приложения NetEase Cloud Music, MOOV, Tidal, KKBOX, Spotify, Qobuz, Roon, Deezer, JOOX, Bandcamp и приложения для наушников Sony. Новинка также поддерживает форматы ISO, DFF, DSF, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, M4A, WMA, OGG, AAC, ALAC и MP3.

M6 использует тот же ЦАП ESS Sabre 9018Q2C, что и M7 , но имеет более оптимизированную схему. Он поставляется с возможностями вывода USB и полностью поддерживает собственный вывод DSD вплоть до DSD64 / 128, а также форматы ISO, DSF и DFF (кроме файлов DSD в кодировке dst). Большой аккумулятор обеспечивает до 13 часов воспроизведения, а в режиме глубокого ожидания более 26 дней. Он заряжается через USB-C, и для полной зарядки требуется чуть менее 2,5 часов. Теперь он доступен по цене $ 279.