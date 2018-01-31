Finney стоит 1000 долларов

На территории Швейцарии разработали смартфон Finney, который стоит около 1000 долларов и его главная фишка - работа по технологии блокчейн. То есть, это криптосмартфон, который полностью защищен от слежки и вы можете пользоваться всеми преимуществами зашифрованного смартфона, просматривать контент, который хочется, обмениваться деньгами через криптокошельки и так далее. Изначально смартфон казался странным и никто не верил, что его выпустят в свет, но вот собрано уже больше 157 миллионов долларов и пользователи стали потихоньку вкладывать свои деньги. Вот только есть ощущение, что 157 миллионов - просто нарисованная цифра, дабы привлечь новых покупателей на смартфон, который пока нигде не показывали публично и на сайте даже есть пометка, что дизайн к релизу могут изменить. Вот и думайте теперь.