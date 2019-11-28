Фиолетовый Redmi Note 8 выйдет в двух версиях

Вчера компания Xiaomi анонсировала выход смартфона Redmi Note 8 в новой фиолетовой расцветке. Сегодня стало известно, что фиолетовый смартфон будет доступен в версиях с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Продажи новинки в Индии стартуют уже завтра – цена старшей версии составит 180 долларов.

Redmi Note 8 оснащается 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп гля замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.