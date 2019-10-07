Фирменные коммутаторы HyperX поставляются на механической игровой клавиатуре Alloy Origins

HyperX, объявило о том, что клавишные переключатели HyperX и игровая клавиатура HyperX Alloy Origins теперь доступны и поставляются по всему миру. Механическая клавиатура HyperX Alloy Origins - это первая полноразмерная игровая клавиатура, оснащенная переключателями HyperX, с клавишами с подсветкой RGB для более яркого освещения с эффектами лучистого освещения и пятью регулируемыми уровнями яркости для улучшения игр днем ​​и ночью.

Alloy Origins включает в себя алюминиевый корпус с матовой отделкой авиационного класса для долговечности и стабильности, а также компактную конструкцию, позволяющую максимизировать пространство на рабочем столе для максимального движения мыши. Alloy Origins поставляется с программным обеспечением HyperX NGENUITY с расширенными функциями настройки освещения и макросов, в том числе простыми настраиваемыми световыми эффектами под ключ. Кабель клавиатуры USB Type-C - USB Type-A также является съемным.

Цена

Alloy Origins имеет пользовательский игровой режим, позволяющий выбирать, какие клавиши включены и отключены. Макро-клавиши могут быть назначены и сохранены в макробиблиотеке, и пользователи могут выбирать из трех настраиваемых углов клавиатуры для идеального позиционирования. С помощью встроенной памяти пользователи могут сохранить до трех своих профилей Alloy Origins для игр на ходу с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY.HyperX Alloy Origins доступен по цене $ 109,99 (MSRP) через сеть розничных и электронных торговых точек HyperX.