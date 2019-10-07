Фирменные коммутаторы HyperX поставляются на механической игровой клавиатуре Alloy Origins

2019-10-07, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - HyperX Alloy Origins ; [46]
HyperX, объявило о том, что клавишные переключатели HyperX и игровая клавиатура HyperX Alloy Origins теперь доступны и поставляются по всему миру. Механическая клавиатура HyperX Alloy Origins - это первая полноразмерная игровая клавиатура, оснащенная переключателями HyperX, с клавишами с подсветкой RGB для более яркого освещения с эффектами лучистого освещения и пятью регулируемыми уровнями яркости для улучшения игр днем ​​и ночью.

Alloy Origins включает в себя алюминиевый корпус с матовой отделкой авиационного класса для долговечности и стабильности, а также компактную конструкцию, позволяющую максимизировать пространство на рабочем столе для максимального движения мыши. Alloy Origins поставляется с программным обеспечением HyperX NGENUITY с расширенными функциями настройки освещения и макросов, в том числе простыми настраиваемыми световыми эффектами под ключ. Кабель клавиатуры USB Type-C - USB Type-A также является съемным.

Alloy Origins имеет пользовательский игровой режим, позволяющий выбирать, какие клавиши включены и отключены. Макро-клавиши могут быть назначены и сохранены в макробиблиотеке, и пользователи могут выбирать из трех настраиваемых углов клавиатуры для идеального позиционирования. С помощью встроенной памяти пользователи могут сохранить до трех своих профилей Alloy Origins для игр на ходу с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY.

Цена

HyperX Alloy Origins доступен по цене $ 109,99 (MSRP) через сеть розничных и электронных торговых точек HyperX.

Комментарии и отзывы HyperX Alloy Origins
Kingston Technology поставит 13,3 миллио...
Kingston Technology поставит 13,3 миллиоKingston Digital, Inc., сегодня объявила о поставке более 13,3 млн твердотельных накопителей в первой пол...
Samsung разрабатывает технологию упаковк...
Samsung разрабатывает технологию упаковкКомпания Samsung Electronics Co., Ltd., мировой лидер в области передовых полупроводниковых технологий, о...
ИгроМир 2019: главные стенды игровых бре...
ИгроМир 2019: главные стенды игровых бреС 3 по 6 октября в Москве прошла самая полномасштабная в России выставка ИгроМир 2019, посвященная играм ...
Huawei Mate 30 Pro вышло обновление ПО с...
Huawei Mate 30 Pro вышло обновление ПО сРазработчики компаний Huawei выпустили очередное обновление ПО с номером 10.0.0.125 для смартфона Mate 30...
Обзор BQ 5530L Intense. Брутальный смарт...
Обзор BQ 5530L Intense. Брутальный смартНе так давно была обновлена линейка недорогих смартфонов Intense выпуском новой модели BQ 5530L Intense, ...
Cirrus7 Incus A300 без активного охлажде...
Cirrus7 Incus A300 без активного охлаждеВ последнее время пользователи стали все больше внимания обращать на готовые ПК, ведь это действительно у...
Samsung Galaxy S11 выйдет 18 февраля...
Samsung Galaxy S11 выйдет 18 февраляНа просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung вроде как планирует в ближайшем б...
Sony Xperia 8 выглядит очень странно...
Sony Xperia 8 выглядит очень странноОфициально представлен смартфон Sony Xperia 8, который выглядит очень уж странно. Дело в том, что сотрудн...


Обзор BQ 5530L Intense. Брутальный смартфон с NFC за 7490 рублейОбзор BQ 5530L Intense. Брутальный смартфон с NFC за 7490 рублей
Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактный FullHD видеорегистратор Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактный FullHD видеорегистратор
Обзор Inspector AT850. Электрохимический алкотестерОбзор Inspector AT850. Электрохимический алкотестер
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Fold. Возможно, смартфон будущегоОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Fold. Возможно, смартфон будущего
Обзор клавиатуры Redragon Xenica. Для любителей компьютерных игрОбзор клавиатуры Redragon Xenica. Для любителей компьютерных игр
ИгроМир 2019: главные стенды игровых бре...
ИгроМир 2019: главные стенды игровых бреС 3 по 6 октября в Москве прошла самая полномасштабная в России выставка ИгроМир 2019, посвященная играм ...
Обзор UnderMine. Путешествия в шахте...
Обзор UnderMine. Путешествия в шахтеДовольно редко разработчики из небольших студий могут порадовать нас чем-то действительно крутым. Тем не ...
Предварительный обзор Sony Xperia 8. Сли...
Предварительный обзор Sony Xperia 8. СлиОфициально представлен новый смартфон компании Sony, который выглядит достаточно привлекательно, обладает...
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи гейм...
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи геймДолгожданный «ИгроМир 2019» ждало огромное количество геймеров и не только. Ведь в текущем выставку посет...
Предварительный обзор EIZO Foris Nova. Ч...
Предварительный обзор EIZO Foris Nova. ЧОфициально представлен самый странный монитор EIZO Foris Nova с OLED-матрицей и довольно классным дизайно...
Обзор Vsmart Live, Vsmart Joy 2+, Vsmart...
Обзор Vsmart Live, Vsmart Joy 2+, VsmartКакие только компании не делят российский рынок смартфонов: корейские, китайские, индийские, американские...
Предварительный обзор Colorful iGame GeF...
Предварительный обзор Colorful iGame GeFВ последнее время производителям компьютерного железа довольно тяжело выделиться на фоне конкурентов — у ...
Обзор Himno. Крайне простой платформер...
Обзор Himno. Крайне простой платформерСегодня мы поговорим о максимально странной игре, которая вроде как является платформером, но она совсем ...
NVIDIA запустила стриминговый сервис для...
NVIDIA запустила стриминговый сервис для3 октября в 18:00 состоялся официальный запуск облачного сервиса GFN.ru , п...
Предварительный обзор Sony Alpha 9 II. К...
Предварительный обзор Sony Alpha 9 II. КСегодня мы поговорим о достаточно интересной камере, которая точно понравится профессионалам своего дела,...
Обзор Vivo Nex 3. Плюсы и минусы флагман...
Обзор Vivo Nex 3. Плюсы и минусы флагманVivo представила свой флагман NEX 3 3 октября открылась самая большая в России выставка, посвященная игр...
Обзор realme XT. Плюсы и минусы флагмана...
Обзор realme XT. Плюсы и минусы флагмана2 октября в Москве прошла российская презентация смартфона realme XT. На данный момент это самая продвин...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor