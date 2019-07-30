Фирменный смартфон от TikTok

Характеристики и другие подробности о гаджете пока не разглашаются. Не исключено, что фишками смартфона станут предустановленные сервисы Byte Dance, включая TikTok, и фирменная оболочка.Пресс-секретарь Byte Dance рассказал, что производством смартфона займется китайская Smartisan Technology. По его словам, компания готовит устройство уже семь месяцев и начала его разработку еще до заключения сделки с создателями TikTok. Курирует проект бывший руководитель Smartisan Ву Дэчжоу.О стоимости новинки пока неизвестно.