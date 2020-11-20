Fitbit Sense поддерживает голосовой ассистент

В последнее время пользователи привыкли к использованию различных умных ассистентов, которые позволяют давать команды и получать информацию без лишних проблем. Вам достаточно спросить голосом о погоде или сказать запустить какой-то трек, чтобы умные алгоритмы распознали вашу речь и выполнили команду. Теперь подобная функция будет и на умных часах Fitbit Sense, которые выглядят достаточно привлекательно и стильно, у них весьма яркий дизайн, при этом есть все необходимые функции и возможности для того, чтобы пользователь с комфортом мог задавать команды, получать нужную информацию и наслаждаться устройством в полной мере. Другое дело, что стоимость данных часов может подойти далеко не всем, но это уже совсем другая тема для разговора.

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