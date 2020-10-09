Fitbit Sense получил функцию приложения ЭКГ

Самые дорогие умные часы компании Fitbit Sense, получили функцию приложения ЭКГ в США, Германии и Великобритании.

Приложение, которое не было доступно при запуске, было одобрено FDA и ЕС. Smartwatch уже начали получать обновление в США, Великобритании и Германии. С обновлением Smartwatch имеет расширенные функции отслеживания состояния, такие как ЭКГ, EDA, а также поддержку Google Assistant и Alexa.

Новое обновление будет скоро доступно всем пользователям в вышеупомянутых странах. Также обновление можно установить вручную, загрузив приложение с официального сайта Fitbit или попробовав его через приложение Fitbit на своем смартфоне.