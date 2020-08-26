Fitbit Sense выглядят очень интересно

Умные часы и прочая носимая электроника в последнее время пользуется невероятной популярностью на рынке, что приводит к тому, что пользователи уже перестали смотреть на обычные часы. Зачем, если можно потратить средства и получить достаточно продвинутый гаджет с целым набором функций и особенностей. Более того, теперь к релизу готовятся часы Fitbit Sense, которые не только выглядят привлекательно, но и вполне способны справиться с вычислением вашего пульса или потраченных калорий. Это вполне разумное вложение средств, ведь пользователь получит качественный гаджет, а большего нам и не нужно. Стоимость для нашего рынка пока что не называется, но мы подождем, пока появится информация относительно этого продукта на рынке России.