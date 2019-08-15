Fitbit Versa 2 получит 4-дневное время автономной работы и поддержку Amazon Alexa

Новая утечка проливает свет на то, что представляет собой Fitbit Versa 2. В сети появились фотографии демонстрирующие коробку и процесс распаковки Fitbit Versa 2. На коробке указано наличие встроенного голосового помощника Amazon Alexa, возможность чтения сообщений и уведомлений со смартфона на экране умных часов, контроль качества сна, а также круглосуточной отслеживание частоты сердечных сокращений и время автономной работы, которое составляет около 4 дней.

Последний вид подтверждает еще один аппаратный элемент, который еще нигде не упоминался, - микрофон. Также имеется локальное хранилище песен для более чем 300 треков и более 18 режимов упражнений. Fitbit планирует выпустить Versa 2 25 августа.