Fitbit представила Inspire 3, Versa 4 и Sense 2

Но эти новые модели также скоро подключатся к Google Maps, что позволит вам видеть пошаговые инструкции на вашем запястье. Устройства также получают доступ к Google Wallet, и, хотя это не упоминается в релизе, в результате Fitbit Pay останется на обочине. Sense 2 также оснащен датчиком реакции тела, который измеряет электродермальную активность и предназначен для отслеживания вашей реакции на стресс. Естественно, с учетом того, что в наши дни носимое оборудование становится все более популярным, Fitbit надеется, что у него будет преимущество перед конкурентами в области программного обеспечения и услуг. Премиум-подписчики с обоими устройствами могут ознакомиться с профилем сна, который использует 10 различных показателей для определения того, как вы спите, и предлагает способы улучшения вашего сна.