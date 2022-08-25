Fitbit представила Inspire 3, Versa 4 и Sense 2

Вчера Fitbit действительно продемонстрировала обновленные носимые устройства, которые мы так долго ждали. Sense, Inspire 2 и Versa 3 дебютировали в 2020 году, и с тех пор у производителя появились только Charge 5 и Luxe. Однако сегодня компания, принадлежащая Google, делится подробностями о трех новых устройствах: Inspire 3, Versa 4 и Sense 2. Как обычно, акцент Fitbit делает на комфорте и времени автономной работы, а также на некоторых столь необходимых дополнениях. Имеет смысл говорить о Sense 2 и Versa 4 как об одном устройстве, поскольку оба получают множество полезных итерационных обновлений. Оба предлагают непрерывный мониторинг сердечного ритма в сочетании с отслеживанием активности, стресса и сна, обеспечивая более шести дней автономной работы.

Но эти новые модели также скоро подключатся к Google Maps, что позволит вам видеть пошаговые инструкции на вашем запястье. Устройства также получают доступ к Google Wallet, и, хотя это не упоминается в релизе, в результате Fitbit Pay останется на обочине. Sense 2 также оснащен датчиком реакции тела, который измеряет электродермальную активность и предназначен для отслеживания вашей реакции на стресс. Естественно, с учетом того, что в наши дни носимое оборудование становится все более популярным, Fitbit надеется, что у него будет преимущество перед конкурентами в области программного обеспечения и услуг. Премиум-подписчики с обоими устройствами могут ознакомиться с профилем сна, который использует 10 различных показателей для определения того, как вы спите, и предлагает способы улучшения вашего сна.
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