Fitbit представила умные часы Ace LTE для детей

Также данные умные часы будут поощрять всевозможную физическую активность — для этого разработчики добавили в программу всевозможные виды детской активности (например, прыжки). При этом компания отмечает, что Fitbit Ace LTE созданы с приоритетом на конфиденциальность, поэтому только родители могут видеть местоположение ребёнка или данные о его активности. Данные о местоположении удаляются через 24 часа, а данные об активности — через 35 дней. Также в часах нет рекламы и сторонних приложений, и только контакты, добавленные родителями, могут звонить или отправлять сообщения на устройство. Интересно, что через несколько месяцев часы получат поддержку Tap to Pay, чтобы дети имели безопасный и лёгкий доступ к карманным деньгам.