Fitbit представила умные часы Ace LTE для детей

Сегодня компания Fitbit (является дочерним подразделением Google) объявила о релизе новых умных часов Ace LTE для детей от 7 лет и старше. Это устройство, если верить официальному пресс-релизу, превращает физические упражнения в игру, а также обеспечивает спокойствие родителей благодаря надёжной связи, сообщениям и передаче местоположения пользователя. Для того, чтобы занятия спортом действительно интересовали детей, часы Ace LTE оснастили захватывающими интерактивными 3D-играми, каждая из которых разработана специально для этого устройства с использованием тактильной отдачи, звуков и акселерометра. Кроме того, компания обещает, что на игровой платформе Fitbit Arcade каждые несколько месяцев будут появляться новые игры.

Также данные умные часы будут поощрять всевозможную физическую активность — для этого разработчики добавили в программу всевозможные виды детской активности (например, прыжки). При этом компания отмечает, что Fitbit Ace LTE созданы с приоритетом на конфиденциальность, поэтому только родители могут видеть местоположение ребёнка или данные о его активности. Данные о местоположении удаляются через 24 часа, а данные об активности — через 35 дней. Также в часах нет рекламы и сторонних приложений, и только контакты, добавленные родителями, могут звонить или отправлять сообщения на устройство. Интересно, что через несколько месяцев часы получат поддержку Tap to Pay, чтобы дети имели безопасный и лёгкий доступ к карманным деньгам.