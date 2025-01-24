Fitbit выплатит огромный штраф за дефектные часы Ionic

Сегодня появилась новость о том, что компания Fitbit обязана выплатить штраф в размере 12,25 миллиона долларов из-за проблем с умными часами Ionic, которые были отозваны в 2022 году после сообщений о перегреве литий-ионных аккумуляторов, приводившем в некоторых случаях к ожогам у пользователей. Комиссия по безопасности потребительских товаров США предварительно одобрила это соглашение — в 2022 году комиссия совместно с Fitbit организовала отзыв 1,7 млн часов Ionic после получения 115 жалоб на перегрев батарей. Из этих жалоб 78 упоминали о полученных ожогах, включая два случая третьей степени и четыре случая ожогов второй степени.

Несмотря на поступающие жалобы в 2018, 2019 и 2020 годах, которые продолжились даже после выпуска обновления прошивки в 2020 году, правительственное агентство утверждает, что Fitbit не сразу уведомила соответствующую комиссию, как того требует закон США. При этом стоит отметить, что отзыв затронул только часы Fitbit Ionic, но некоторые потребители утверждают, что и другие устройства компании сталкиваются с аналогичными проблемами. В 2023 году против Google, владельца Fitbit, был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что все устройства Fitbit имеют проблемы с батареей, вызывающие перегрев, пожароопасность и ожоги. В жалобе говорится, что Fitbit пыталась списать проблемы часов на гигиену пользователей и проигнорировала запросы клиентов, обратившихся в службу поддержки. Теперь придётся платить штраф.