Fitbit выплатит огромный штраф за дефектные часы Ionic

Несмотря на поступающие жалобы в 2018, 2019 и 2020 годах, которые продолжились даже после выпуска обновления прошивки в 2020 году, правительственное агентство утверждает, что Fitbit не сразу уведомила соответствующую комиссию, как того требует закон США. При этом стоит отметить, что отзыв затронул только часы Fitbit Ionic, но некоторые потребители утверждают, что и другие устройства компании сталкиваются с аналогичными проблемами. В 2023 году против Google, владельца Fitbit, был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что все устройства Fitbit имеют проблемы с батареей, вызывающие перегрев, пожароопасность и ожоги. В жалобе говорится, что Fitbit пыталась списать проблемы часов на гигиену пользователей и проигнорировала запросы клиентов, обратившихся в службу поддержки. Теперь придётся платить штраф.