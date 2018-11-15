Фитнес - трекеру Withings Pulse HR не страшны погружения под воду на глубину до 50 метров

Фирма Withings выпустила фитнес-трекер Pulse HR с большим временем автономной работы. Покупатели смогут отслеживать различные показатели, среди которых — бег, плавание, езда на велосипеде и многое другое. Новинка может подсчитывать количество сделанных шагов, пройденное расстояние и потраченные калории. Браслету не страшны погружения под воду на глубину до 50 метров. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 суток. Для обмена данными с мобильным устройством служит беспроводная связь Bluetooth Low Energy. Старт продаж гаджета ожидается в первых числах декабря по цене 130 евро.