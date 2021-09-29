Фитнес-браслет Amazon Halo View оценен в $80

Компания Amazon пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Halo View, который похож на Halo Band, но с дисплеем. Новинку оснастили AMOLED-экраном, датчиками ЧСС, SpO2 и температуры кожи, акселерометром, защитой от воды в соответствии со степенью ATM5, автономностью до 7 дней на одном заряде, временем для полного восполнения заряда аккумулятора 90 минут, массой 11,4 грамма без ремешка и 20,6 грамма с ним, бесплатной годовой подпиской на сервисы Fitness и Nutrition с множеством программ по занятию спортом. Затем подписка будет стоить 4 доллара в месяц. Цена самого браслета составляет 80 долларов.

Комментарии и отзывы Amazon Halo View
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