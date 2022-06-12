Фитнес-браслет Garmin Vivosmart 5 дебютировал в Индии

Компания Garmin выпустила на индийском рынке свой новый фитнес-браслет - Vivosmart 5.

Garmin Vivosmart 5 - фитнес-браслет премиум-класса с минималистичным дизайном. Носимое устройство оснащено 0,41 х 0,73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 88 х 154 пикселей. Внизу дисплея есть физическая кнопка. Vivosmart 5 имеет пульсометр датчик SpO2, трекер сна и стресса. Кроме того, фитнес браслет оснащен функцией Fitness Age, которая отображает текущий возраст пользователя. Новинка предлагает большое количество спортивных режимов и многое другое. Автономность устройства достигает 7 дней.

Garmin Vivosmart 5 стоит 14 990 рупий (191 доллар) и предлагается в черном и мятном цветах.