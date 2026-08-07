Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 оценили в 235 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент умных часов моделью Watch GT 7, которая выйдет в вариантах с 41-мм и 46-мм корпусами. Новинка характеризуется 1,32 и 1,47-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 466:466 точек, пиковой яркостью 3000 нит и защитным литий-алюмосиликатным стеклом, корпусом из нержавеющей стали, тыльной крышкой из армированного композитного материала, толщиной 9,99 мм и 10,95 мм, массой 37,5 и 51,3 грамма, аккумуляторами 540 мАч и 867 мАч соответственно, поддержкой Bluetooth 6.0, Bluetooth-звонков, модулем NFC, двухдиапазонным позиционированием GPS (L1 + L5), водонепроницаемостью уровня 5 ATM, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, динамиком, микрофоном, акселерометром, гироскопом, барометром, электронным компасом, датчиками освещённости и температуры, оптическим датчиком сердечного ритма, поддержкой 110 спортивных режимов, отслеживанием уровня кислорода в крови, температуры тела, сердечного ритма и уровня стресса. Часы оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 235 и 250 долларов соответственно.