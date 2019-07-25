Фитнес-браслет Honor Band 5 получил цветной 0,95-дюймовый дисплей AMOLED

Представлен новый фитнес-браслет Honor Band 5, которому не страшны погружения под воду на глубину до 50 метров. Новшеством аппарата является наличие датчика, позволяющего определять уровень насыщения крови кислородом. Гаджет получил цветной 0,95-дюймовый дисплей AMOLED с пиксельной плотностью 282 PPI (точки на дюйм). Аккумулятор обеспечивает до 14 дней автономной работы при обычном использовании. Для обмена данными со смартфоном служит соединение Bluetooth. Продажи новинки начнутся уже 29 июля по цене от 28 долларов.