Фитнес-браслет Huawei Band 6 предлагает 96 режимов тренировок

Выпущен фитнес-браслет Huawei Band 6. Модель доступна в цветах "Янтарный восход", "Зеленый лес" и "Черный графит". На данный момент браслет доступен на малазийском рынке по цене 3800 рупий (51 доллар). Отличительной особенностью браслета является автономность, производитель заявляет, что Huawei Band 6 обеспечивает до двух недель автономной работы или до 10 дней при интенсивном использовании. Band 6 имеет магнитную зарядку и поддерживает Bluetooth v5.0.

Huawei Band 6 оснащен 1,47-дюймовым цветным дисплеем AMOLED. Браслет имеет удобный силиконовый ремешок. Водонепроницаемость до 5 атм (до 50 метров). Пользователю доступно до 96 режимов тренировок: бег, плавание, эллиптический тренажер, гребля, беговая дорожка и другие. Фитнес-браслет совместим со смартфонами под управлением Android 6.0 и iOS 9.0 и новее. Другие функции: поддержка мониторинга стресса TruRelax, есть функция мониторинга насыщения крови кислородом SpO2 и другие.