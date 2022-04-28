Фитнес-браслет Huawei Band 7 оценен в 47 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Band 7, которая отличается от предшественника тонкими рамками вокруг дисплея, снизившейся до 9,99 мм толщиной корпуса и массой в 16 граммов. Новинку оснастили 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 368:194 пикселя, датчиками ЧСС и оксигенации крови, технологией TruSleep 2.0 для отслеживания сна, мониторингом менструального цикла, 96 режимами тренировок, временем автономной работы до 14 суток, магнитной зарядкой, которая позволяет за пять минут восполнить заряд на двое суток работы, а также защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM. Базовая версия Huawei Band 7 оценена в 41 доллар, а с модулем NFC – в 47 долларов.