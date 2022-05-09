Фитнес-браслет Huawei Band 7 появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам фитнес-браслета Band 7, который оценен в 47 долларов. Новинка характеризуется корпусом толщиной всего 9,99 мм и массой 16 граммов, 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 368:194 точки, датчиками ЧСС и оксигенации крови, технологией TruSleep 2.0 для отслеживания сна, мониторингом менструального цикла, 96 режимами тренировок, автономностью до 14 суток, магнитной зарядкой, восполняющей заряд для двух суток работы всего за пять минут, а также защитой от воды согласно стандарту 5ATM.