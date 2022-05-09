Фитнес-браслет Huawei Band 7 появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам фитнес-браслета Band 7, который оценен в 47 долларов. Новинка характеризуется корпусом толщиной всего 9,99 мм и массой 16 граммов, 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 368:194 точки, датчиками ЧСС и оксигенации крови, технологией TruSleep 2.0 для отслеживания сна, мониторингом менструального цикла, 96 режимами тренировок, автономностью до 14 суток, магнитной зарядкой, восполняющей заряд для двух суток работы всего за пять минут, а также защитой от воды согласно стандарту 5ATM.

Часы Huawei Watch GT 3 Pro будут стоить в Европе €375…
Часы Huawei Watch GT 3 Pro будут стоить в Европе €375Вчера умные часы Huawei Watch GT 3 Pro появились в китайской продаже по цене от 370 до 450 долларов, а се…
Представлены умные часы Boat Wave Pro 47…
Представлены умные часы Boat Wave Pro 47Индийский бренд boAt, сегодня представил новые умные часы Boat Wave Pro 47. Умные часы оснащены 1,69-дюйм…
Анонсированы умные часы Fire-Boltt Incredible…
Анонсированы умные часы Fire-Boltt IncredibleСегодня компания Fire-Boltt анонсировала умные часы Fire-Boltt Incredible. Отчет показывает, что умные ча…
Представлен смарт браслет Huawei Band 7…
Представлен смарт браслет Huawei Band 7Huawei представила новый смарт браслет Huawei Band 7. Huawei Band 7 предлагает отличное соотношение цены …
Смарт-часы Honor Watch GS 3 оценены в 250 евро…
Смарт-часы Honor Watch GS 3 оценены в 250 евроКомпания Honor представила в Европе умные часы Watch GS 3, которые вышли в Китае еще в прошлом месяце. Ес…
Выпущены умные Skagen Falster Gen 6 с ОС Google Wear…
Выпущены умные Skagen Falster Gen 6 с ОС Google WearСегодня были представлены умные часы Skagen Falster Gen 6. Умные часы Skagen Falster Gen 6 работают под у…
Часы Huawei Watch GT 3 Pro появились в продаже…
Часы Huawei Watch GT 3 Pro появились в продажеКомпания Huawei дала старт китайским продажам смарт-часов Watch GT 3 Pro, которые были представлены недел…
Три модели Google Pixel Watch получили сертификат Bluetooth…
Три модели Google Pixel Watch получили сертификат BluetoothGoogle Pixel Watch попали в новостные заголовки, когда кто-то сфотографировал устройство найденное в Чика…
Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикометромОбзор Mibro Color. Умные часы с оксикометром
Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OSОбзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple WatchОбзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple Watch
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor