Фитнес-браслет Huawei Band 9 показали на рендерах

В сети появились качественные изображения фитнес-браслета Huawei Band 9, который еще не был представлен официально. Аппарат получит черную, синюю, белую, желтую и розовую расцветки, текстильный и силиконовый ремешки, 1,47-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 368:194 пикселей, водонепроницаемость до 5 атмосфер и батарею ёмкостью 180 мАч. Ориентировочная цена Huawei Band 9 в Европе составляет 60 евро.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Band 8 характеризуется корпусом толщиной 8,99 мм, массой 14 граммов, 1,47-дюймовым дисплеем с поддержкой режима Always-On Display, разрешением 194:368 точек, возможностью измерения пульса и насыщенности крови кислородом (SpO2), защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, 10000 циферблатов, 100 режимов физической активности, поддержкой быстрой зарядки, временем автономной работы до 14 дней и предустановленной операционной системой HarmonyOS 3.1.