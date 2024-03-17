Фитнес-браслет Huawei Band 9 показали на рендерах

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Band 8 характеризуется корпусом толщиной 8,99 мм, массой 14 граммов, 1,47-дюймовым дисплеем с поддержкой режима Always-On Display, разрешением 194:368 точек, возможностью измерения пульса и насыщенности крови кислородом (SpO2), защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, 10000 циферблатов, 100 режимов физической активности, поддержкой быстрой зарядки, временем автономной работы до 14 дней и предустановленной операционной системой HarmonyOS 3.1.