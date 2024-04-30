Фитнес-браслет Huawei Watch Fit 3 показали на рендерах

В сеть утекли подробные характеристики, изображения и цены на фитнес-браслет Huawei Watch Fit 3, официальный релиз которого состоится 7 мая. Итак, аппарат оснастят 1,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 480:480 пикселей, корпусом из алюминиевого сплава, черной, белой, розовой и золотистой расцветками, корпусом с размерами 36,3:43,2:9,9 мм и массой 26 граммов, защитой от попадания воды в соответствии со степенью 5ATM, 4 ГБ флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, модулем GPS, динамиком и микрофоном, датчиками измерения ЧСС и SpO2, функциями мониторинга качества сна и уровня стресса, батареей ёмкостью 400 мАч и автономностью до 10 дней. Версия с силиконовым ремешком обойдется в 160 евро, а с кожаным – 180 евро.