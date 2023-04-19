Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 8 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам фитнес-браслета Mi Band 8, который оценен в 40 и 35 долларов за версии с поддержкой NFC и без нее соответственно. Новинку оснастили новой системой крепления ремешков и цепочек, новым металлическим корпусом, датчиками для измерения ЧСС и SpO2, поддержкой контроля артериального давления, новыми режимами (бег и бокс), более чем 150 режимами тренировок, магнитной зарядкой, быстрой зарядкой и автономностью до 16 суток. На презентации не были раскрыты параметры экрана, но, как предполагается, браслет получил прежний 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой режима всегда включенного экрана.