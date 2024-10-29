Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro оценили в 65 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Smart Band 9 Pro, которая больше похожа на умные часы. Новинку оснастили крупным 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1200 нит, рамками толщиной 2,2 мм и частотой обновления изображения 60 Гц, металлическим корпусом с матовыми боковыми гранями, водонепроницаемостью уровня 5 АТМ, толщиной 10,8 мм и массой 24,5 грамма, поддержкой 150 видов тренировок, измерением частоты сердечных сокращений ЧСС, отслеживанием качества сна, уровня стресса и менструального цикла, поддержкой приложения Apple Health, модулем NFC, поддержкой GNSS и автономностью до 21 дня. Цена браслета на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 65 долларов.

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