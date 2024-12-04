Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro вышел в России

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro, который вышел на глобальный рынок минувшей осенью. Новинка оценена в 8 тысяч рублей. Напомним, что устройство характеризуются 1,74-дюймовым прямоугольным экраном AMOLED с пиковой яркостью 1200 нит, рамками толщиной 2,2 мм и кадровой частотой 60 Гц, металлическим корпусом толщиной 10,8 мм и массой 24,5 г, защитой от воды в соответствии с классом 5 АТМ, 150 видами тренировок, улучшенным отслеживанием ЧСС, мониторингом качества сна, уровня стресса и менструального цикла, поддержкой Apple Health, адаптерами Bluetooth 5.4 и NFC, поддержкой GNSS и временем автономной работы до 21 дня.

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