Фитнес-браслет с зарядкой в ремешке Honor Band 5i

Huawei Honor представил новую версию трекера Honor Band 5i.

Заряжать трекер теперь намного удобнее, не надо доставать капсулу и использовать док-станцию, теперь в ремешке Honor Band 5i есть штекер для прямой зарядки. В результате браслет можно напрямую зарядить об блока в розетке, ноутбука или пауэрбанка.

Вместо AMOLED 0,96-дюймовый теперь TFT-дисплей с разрешением 160×80 пикселей. Еще убрали NFC модуль для оплаты бесконтактных платежей. Внутри установлен аккумулятор емкостью 91 мАч.

Honor Band 5i обойдется в 22 доллара, продажи стартуют 1 ноября.