Фитнес-браслеты вместо умных часов и их функции

Количество проданных за январь — июнь 2019 года смарт-часов составило 300 тысяч единиц на общую сумму 8 миллиардов рублей. Лидерами рынка признаны Apple Watch Series 4, Samsung Galaxy Watch и Garmin. Средняя стоимость устройства составила 26,5 тысячи рублей — на 9% выше прошлогоднего показателя. Эксперты отметили, что аудитория умных часов сравнительно с пользовательской базой фитнес-браслетов растет гораздо медленнее.Согласно отчету аналитической компании Canalys, всего покупатели выбирали умные браслеты Xiaomi, доля продаж которых составила 40% от общего числа устройств. На второй строчке по популярности — устройства Huawei (22%). Замыкает тройку лидеров Amazfit — дочерний бренд Xiaomi (3%).По данным объединённой компании «Связной — Евросеть», за первые шесть месяцев 2019-го в российской рознице было продано около 1 миллиона фитнес-браслетов на сумму 2,3 миллиарда рублей. Эти цифры на 140% превышают показатели прошлого года. Самыми продаваемыми фитнес-браслетами стали гаджеты Xiaomi, HONOR, Ritmix, Smarterra и Jet. Средняя цена аксессуара составила около 2,2 тысячи рублей.