Фитнес-трекер OnePlus Band будет выпущен 11 января

Китайская компания OnePlus подтвердила, что работает над собственным фитнес-трекером под названием OnePlus Band, а также дразнила рекламными постерами. Теперь компания объявила, что OnePlus Band будет официально выпущено 11 января.

Хотя компания еще не раскрыла никакой информации об этом грядущем фитнес-трекере, но по слухам фитнес-трекер получить розничную цену в 34 доллара США. OnePlus Band будет иметь 1,1-дюймовый AMOLED- дисплей с поддержкой сенсорного ввода. Он также будет оснащен датчиком частоты сердечных сокращений в реальном времени, датчиком SpO2 для мониторинга уровня кислорода в крови, а также поддержкой функции мониторинга сна. Ещё ожидается, что в нем будет 13 различных режимов для занятий спортом и отслеживания упражнений. Устройство будет иметь сертификат IP68, что сделает его пыле- и водонепроницаемым.
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