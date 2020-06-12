Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 стартует в Китае 18 июня

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 поступит в продажу в Китае 18 июня. Продолжая наследие предыдущих версий, Xiaomi Mi Band 5 предлагает множество функций по сверхнизкой цене. Фитнес-трекер получил AMOLED дисплей 1,1 дюйма с закаленной стеклянной панелью. Пользователь может выбрать более 100 новых тематических циферблатов.

Добавлены спортивные режимы: бег, бегущая дорожка, катание на велосипеде и многое другое (всего 11). Улучшен мониторинг сна, кислорода в крови, система женского здоровья и оценки PAI. Устройство получило батарею емкостью 100 мАч и магнитную зарядку. Xiaomi Mi Band 5 поддерживает NFC и голосового помощника XiaoAI (В версии для Китая), будет ли она реализована в глобальном выпуске, неизвестно.

Более подробные характеристики появятся после официального запуска. Представленные цвета: черный, синий, розовый, оранжевый, фиолетовый, желтый, зеленый и серый. Стоимость фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5 составит 26 долларов, без NFC и 32 долларов с NFC.
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