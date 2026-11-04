Флагман Motorola Signature 27 показали в двух расцветках

Компания Motorola опубликовала новые изображения флагманского смартфона Signature 27, который будет официально представлен уже завтра, 5 ноября. На этот раз производитель показал грядущую новинку в расцветках PANTONE Capulet Olive и PANTONE Coal Smoke.

По предварительным данным, смартфон оснастят 2-нанометровым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц, от 12 ГБ оперативной памяти, ОС Android 17 «из коробки», AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, батареей ёмкостью 7000 мАч, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископный объектив с 5-кратным оптическим приближением), корпусом с металлической боковой рамкой, акустической системой Bang & Olufsen и обновлениями в течение семи лет. Ориентировочная цена устройства составляет 1595 евро.