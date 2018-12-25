Флагман Nokia 9 получит пять камер суммарным разрешением 88 Мп

Сетевые источники поделились новыми подробностями о флагманском смартфоне Nokia 9, официальный анонс которого ожидается в первой половине 2019 года. Согласно новым сведениям, аппарат получит вырез в верху дисплея и уже не раз всплывавшую в утечках пентакамеру, которая создается создана совместно с Light. В состав камеры войдет один 24 Мп датчик, а также датчики разрешением 12 Мп и 20 Мп, что в сумме даст разрешение 88 Мп! Также флагману прочат топовый чипсет Snapdragon 845/855, 6-8 ГБ оперативной памяти, 128-256 ГБ флэш-памяти и внушительный ценник в 885 долларов.