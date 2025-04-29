Флагман Nubia Z70S Ultra выпустят в мае

Компания Nubia объявила, что глобальная версия представленного вчера в Китае флагманского смартфона Z70S Ultra Photographer Edition дебютирует уже 13 мая. На международном рынке она будет называться Nubia Z70S Ultra.

Напомним, что новинка оснащается тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony Light and Shadow Master 990 оптического формата 1/1,3 дюйма и 35-мм объектив), 64 Мп (перископ) и 50 Мп (сверхширик), фотонабором, защитой от воды и пыли (IP68/IP69), механической кнопкой затвора, 6,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2688:1216 точек, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 2000 нит, 3-нанометровым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, подэкранной камерой на 16 Мп, АКБ ёмкостью 6600 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки.