Флагман OPPO Find X10 Pro Max получит три 200-Мп камеры

Известный информатор Дебаян Рой поделился подробностями о флагманском камерофоне OPPO Find X10 Pro Max, релиз которого ожидается в сентябре этого года. Итак, устройству приписывают наличие 6,82-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2К, топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9600 Pro, аккумулятора ёмкостью более 8000 мАч, поддержки беспроводной зарядки, отдельной кнопки для спуска затвора камеры, интерфейса USB 3.2, а также улучшенных динамиков и вибромотора.

Главной особенностью смартфона станет основная камера с тремя модулями по 200 Мп. Главный модуль получит сенсор Samsung HPC с поддержкой LOFIC и широким динамическим диапазоном. Сверхширик будет основан на датчике Samsung HP5, модуль с телеобъективом (3-кратное оптическое приближение) получит сенсор OmniVision OV52A. Что касается фронтальной камеры, то здесь будет использоваться 50-Мп датчик Samsung JN5 и автофокусировка.
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