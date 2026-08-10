iQOO Z11S получит батарею на 10000 мАч

Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона iQOO Z11S пройдет в Китае 18 августа. На том же мероприятии покажут флагман iQOO Neo 11 Ultra. Что до iQOO Z11S, производитель уже подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 10000 мАч, экрана с частотой обновления 144 Гц и технологий защиты зрения, а также черной, белой и зеленой расцветок корпуса.

Напомним, что в прошлом месяце был представлен смартфон iQOO Z11i с 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки и 13-Мп тыльной камерой.