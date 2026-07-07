Nothing представила недорогой смартфон Phone 4B

Похоже, компания Nothing решила изменить схему наименования своих самых доступных смартфонов — после прошлогоднего Phone 3A Lite компания представила новый Phone 4B. Nothing уже использует индекс «A» для более доступной линейки устройств, а новая серия «B» располагается на ступень ниже. По сути, Phone 4B приходит на смену прошлогоднему Phone 3A Lite, но уже с обновлённым названием. Внешне смартфон позаимствовал некоторые черты у моделей Phone 4A и 4A Pro, представленных в марте этого года. Монолитный дизайн напоминает Phone 4A Pro, однако вместо металлического корпуса здесь используется пластик. При этом устройство получило обновлённую версию светодиодной системы уведомлений Glyph Bar, знакомой по обычному Phone 4A. Кроме того, Phone 4B будет доступен в белом, чёрном и синем цветах, а также получит защиту от пыли и воды по стандарту IP64.

Технические характеристики соответствуют бюджетному сегменту. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Смартфон оснащён 6,77-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, основная камера включает два модуля — главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольную камеру, разрешение которой производитель не раскрывает. Одной из главных особенностей устройства стала батарея. Её ёмкость составляет 5200 мАч — это самый ёмкий аккумулятор среди всех смартфонов Nothing на сегодняшний день.
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