Флагман Vivo X500 показали на пресс-рендерах

Компания Vivo опубликовала изображения флагманского смартфона Vivo X500, который будет представлен 21 сентября. Грядущую новинку продемонстрировали в белой, черной, серой и розовой расцветках. Также отметим круглый блок основной камеры в прямоугольном выступе Что до технических параметров, смартфону приписывают наличие тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения LYTIA-828 оптического формата 1/1,28 дюйма), 64 Мп (телефотообъектив и сенсор LYTIA-610 и 50 Мп (сверхширик). Напомним, что прошлое поколение в лице Vivo X300 имеет в своем оснащении тройную основную камеру Zeiss с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический модуль с 3-кратным оптическим зум).