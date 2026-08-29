Флагман OPPO Find X10 получит безрамочный экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о флагманском смартфоне OPPO Find X10Ю, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят 6,59-дюймовым OLED-экраном Tianma нового поколения с люминесцентным материалом N1, разрешением 1,5K, пиковой яркостью до 2000 нит, 95-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020 и увеличенной долей полезного красного света. Одной из особенностей новой панели станет очень тонкая рамка вокруг всех четырех сторон. Предполагается, что официальная презентации серии OPPO Find X10, в которую также войдут старшие модели Pro и Pro Max, пройдет в ближайшие недели. При этом глобальный релиз состоится до конца октября.