Флагман OnePlus 12 не получит водозащиту

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне OnePlus 12, официальный релиз которого ожидается в конце этого года. По данным источника, аппарат получит защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64. Это довольно плохая новость для фанатов китайского производителя, ведь большинство флагманов имеют полноценную водозащиту в соответствии со степенью IP68. По крайней мере, она была у OnePlus 8 Pro, 9 Pro и 10 Pro.

Ранее сообщалось, что OnePlus 12 оснастят 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, селфи-камерой на 32 Мп и основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп и 64 Мп.