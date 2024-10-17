Флагман OnePlus 13 показали на пресс-фото

В сети появились первые качественные фотографии флагманского смартфона OnePlus 13, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время. Отметим наличие круглого блока основной камеры Hasselblad с тремя модулями, декоративной полоски, плоской боковой рамки и текстурной тыльной панели.

По предварительным данным, смартфон оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 2K-экраном BOE X2, до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной флеш-памяти, 50-Мп основной камерой с главным датчиком изображения на датчике Sony, батареей ёмкостью от 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядок, ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68/69 и предустановленные прошивки ColorOS 15/OxygenOS 15 на базе ОС Android 15.