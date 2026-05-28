Флагман OnePlus 16 получит 185-Гц экран

Авторитетный информатор Smart Pikachu опубликовал подробности о флагманском смартфоне OnePlus 16, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят экраном с частотой обновления изображения 185 Гц, основную камеру с 200-Мп модулем с перископическим телеобъективом (3-кратное оптическое приближение) и отдельную кнопку для запуска приложения с ИИ.

Ранее сообщалось, что новое поколение флагманов OnePlus получит 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей от BOE, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, батарею ёмкостью около 9000 мАч, а также поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.