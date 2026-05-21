HMD представила недорогой смартфон Vibe 2 5G

Сегодня компания HMD официально представила смартфон Vibe 2 5G — новинка стала преемником HMD Vibe, который дебютировал в сентябре 2025 года, и получила ряд улучшений, включая более ёмкий аккумулятор. HMD Vibe 2 5G оснащён 6,75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. В основе устройства лежит процессор Unisoc T8200, который может работать в связке с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Также предусмотрен слот для карт microSD с поддержкой расширения памяти до 1 ТБ. Основная камера представлена модулем на 50 Мп, а также дополненным вспомогательным сенсором, характеристики которого производитель не раскрывает. Для селфи используется фронтальная камера на 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, однако быстрая зарядка ограничена мощностью 18 Вт. При этом смартфон работает на Android 16 «из коробки» и будет получать обновления безопасности в течение двух лет. Также устройство получило боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъём для наушников и защиту IP64. Поддерживаются 5G, двухдиапазонный 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и USB Type-C. Довольно интересное решение для развивающихся рынков, где из-за роста цен на чипы памяти пользователи остались весьма ограничены в выборе. Всё же не все могут себе позволить дорогостоящее устройство, а в доступном ценовом сегменте далеко не все модели заслуживают внимания. Так что эта новинка быстро найдёт своего покупателя.
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
