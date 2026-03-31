В сеть слили рендеры Google Pixel 11

До выхода Google Pixel 11 остаётся ещё несколько месяцев, но слитые в сеть рендеры от Android Headlines уже дают представление о том, чего ждать. Судя по представленным изображениям, смартфон получит более тонкие рамки вокруг экрана по сравнению с предыдущей моделью, а также полностью чёрный блок основной камеры на задней панели. В Pixel 10, который представили в сентябре, объективы камер размещены на чёрной панели, тогда как вспышка оформлена в цвет корпуса устройства. В остальном визуальных изменений между двумя поколениями почти нет — дизайн остался практически тем же.

По данным Android Headlines, размеры Pixel 11 составят около 152,8х72х8,5 мм, что почти полностью повторяет габариты предшественника. Устройство, как ожидается, оснастят процессором Tensor G6, 6,3-дюймовым OLED-дисплеем и модемом MediaTek M90. Ранее Android Authority сообщало, что смартфон может получить более продвинутую версию функции обработки видео, которая улучшает съёмку в условиях слабого освещения непосредственно на устройстве. Окончательные детали станут известны позже — вероятно, Google представит Pixel 11 вместе с потенциально более тонкой версией Pixel 11 Pro Fold в августе текущего года. Но уже сейчас можно с уверенностью заявить, что производитель делает ставку на софтверные улучшения, а не на аппаратные апгрейд от поколения к поколению. Для многих пользователей это может быть большой проблемой, так как процессор в текущем поколении слишком уж слабый.