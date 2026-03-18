Oppo выпустила Find N6 без складки по центру экрана

Сегодня компания Oppo представила складной флагман Find N6, который, по словам самого производителя, выходит на новый уровень среди складных смартфонов. Компания применила ряд инженерных решений, чтобы справиться с типичными проблемами таких устройств, включая заметную складку на экране и защиту от пыли и влаги. Кроме того, в этом поколении используется полноценный флагманский процессор Snapdragon Elite 8 Gen 5. Он работает в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X с частотой 4266 МГц, а для хранения данных доступны варианты на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ с накопителем UFS 4.1. Серьёзные изменения коснулись и аккумулятора. Теперь это кремний-углеродная батарея ёмкостью 6000 мАч вместо прежних 5600 мАч. При этом поддерживаются те же технологии быстрой зарядки — 80 Вт SuperVOOC и 50 Вт AirVOOC.

Главное обновление — это конструкция устройства. По размерам и диагонали экрана смартфон почти не отличается от предшественника, но шарнир полностью переработан. Используется второе поколение механизма Titanium Flexion, который стал на 11% шире и обеспечивает более мягкий изгиб экрана в форме капли, что снижает износ со временем. Из-за сложной конструкции шарнира поверхность под экраном имеет микроскопические неровности, из-за чего и появляется складка. Компания применила лазерное сканирование с точностью до 0,3 микрометра, а затем с помощью 3D-печати нанесла полимерные слои, закрепляя их ультрафиолетом. В результате неровности уменьшились примерно с 0,2 мм до 0,05 мм.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor