Смартфон Bigme Hibreak Dual оценили в 360 долларов

Компания Bigme объявила о выпуске смартфона Hibreak Dual, который может похвастаться наличием двух экранов. Новинку оснастили 6,13-дюймовым основным дисплеем на основе электронных чернил с кадровой частотой 53 Гц, дополнительным ЖК-экраном с разрешением 360:360 точек и поддержкой стилуса, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G68 MP4, батареей ёмкостью 4500 мАч, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной памяти, 20-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, а также предустановленной операционной системой Android 14. Цена смартфона составляет 360 долларов.