Флагман OnePlus 7 Pro установил рекорд продаж

2019-05-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 7 Pro ; [269]
Компания OnePlus похвасталась предварительными продажи своего флагманского смартфона OnePlus 7 Pro, который сегодня стал доступен для покупки. Сообщается, что к началу продаж на одном лишь онлайновом магазине Jingdong было принято более миллиона предварительных заказов на OnePlus 7 Pro, а на официальном сайте и OnePlus – еще около 300 тыс. человек. Неудивительно, что через минуту после начала продаж были реализованы все стартовые запасы устройства. По словам босса OnePlus Лю Цзуоху, за минуту продажи OnePlus 7 Pro составили более 1 млрд юаней или около 144 млн долларов. Вторая распродажа стартует уже 23 мая.

Напомним, что OnePlus 7 Pro оснащается 6,67-дюймовым Fluid AMOLED дисплеем с разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем, 16-Мп широкоформатным и 8-Мп телефото-модулем с трехкратным оптическим зумом, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, топовым процессором Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки WARP Charge 30W, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с Oxygen OS 9.5.

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